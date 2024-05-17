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Суд избрал меру пресечения для мамы инвалида, проведшего без еды и воды 5 дней

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения маме мальчика-инвалида, который 5 дней находился без наблюдения, еды и воды, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как стало известно, подсудимая покинула место постоянного проживания и оставила ребенка без средств существования, еды и воды.

Юлии Хованской была избрана меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Женщина была освобождена из-под стражи в зале суда.