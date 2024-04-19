сегодня в 22:49

Суд арестовал депутата Совета депутатов Сергиева Посада за взятку на 2 месяца

Мера пресечения в виде заключения под стражу депутата Сергиево-Посадского городского округа была избрана Тверским районным судом.

Мужчина обвиняется в преступлении по статье п. «б» ч. 4 ст. 291, ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Суд заключил мужчину под стражу сроком на два месяца, до 17 июня 2024 года.