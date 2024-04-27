Перед началом акции в Истре к мемориалу погибшим в зоне СВО героям венок и цветы возложили зампредседателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области, курирующий лесное хозяйство Владислав Мурашов, председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, сотрудники ведомства, представители администрации г. о. Истра.

«Сегодня „Субботники в лесу“ прошли во всех 19 лесничествах Московской области. Всего на уборку мусора и неликвидной древесины вышли более 1 200 сотрудников Комлесхоза, представители местных администраций и неравнодушные жители. От мусора и неликвида было очищено почти 40 га подмосковного леса», — рассказал Мурашов.

На центральной площадке убирали лес от неликвидной древесины и мусора. Поваленные деревья распиливали бензопилами, затем складывали в штабеля для дальнейшего перегнивания. Часть веток измельчали в дробилке, а получившаяся щепа использовалась в качестве удобрения лесных насаждений.

«Сегодня в Истре на центральную площадку этого мероприятия вышли более 400 человек — сотрудники Комлесхоза и представители местной администрации. Планируем, что наша акция и дальше будет проходить каждый год и к ней будут присоединяться все, кому дорога родная природа. Уверен, что вместе мы наведем порядок в наших лесах», — уточнил Агулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.