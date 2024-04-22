Субботник на сап-бордах прошел в Воскресенске

Сотрудники бизнес-отеля и инструкторы по сап-серфингу навели порядок на водоеме в микрорайоне Коммуна, передает пресс-служба администрации городского округа.

С помощью сап-бордов они расчистили пруд, а также навели порядок на берегу. Как рассказала директор бизнес-отеля Ирина Переславцева, такие работы они проводят здесь ежегодно.

На водоеме часто собираются рыбаки, многие из которых просто оставляют мусор на берегу или скидывают его в воду. По словам инструктора по сап-серфингу Сергея Глухова, они часто вылавливали ботинки, пакеты, а иногда попадались и тележки из магазинов.

С помощью сап-бордов можно достать мусор из труднодоступных зарослей, где чаще всего он скапливается в больших объемах. Всего было собрано более 20 кг мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.