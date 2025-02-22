«Стыд и позор»: власти Орла подарили ветеранам ВОВ одеяла к 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества местные власти Орла провели акцию, в рамках которой ветеранам Великой Отечественной войны вручили одеяла и юбилейные медали, приуроченные к 80-й годовщине Великой Победы. Многим пользователям Сети такие подарки показались «стыдными», сообщает РЕН ТВ .

Администрация города подчеркнула, что эти подарки, хотя и символические, имеют «практическое значение и выражают уважение к подвигам ветеранов».

В своем сообщении в социальных сетях пресс-служба администрации отметила, что «каждодневное внимание и забота — это главное, что мы можем дать» тем, кто защищал страну. Однако реакция общественности на этот жест оказалась неоднозначной.

Многие пользователи интернета выразили недовольство, назвав подарок «стыдом» и «позором». Один из комментаторов риторически спросил: «Почему эту мелочь дарят они, а стыдно мне?»

В ответ на критику представители администрации заверили, что в День Победы ветераны ВОВ получат «более значимые материальные подарки», а также будут организованы концерты и парады, которые пройдут вблизи их домов.