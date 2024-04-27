Ступинцы приняли участие в акции «Диктант Победы»

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских принял участие в ежегодной масштабной патриотической акции «Диктант Победы» в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Инициатором акции шестой год подряд является «Единая Россия».

«Это еще одна возможность отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, великому поколению победителей, которое отстояло независимость родины, подарив в 45-м победу и мирное будущее», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Главной площадкой в Ступино традиционно стал историко-краеведческий музей.

Патриотическая акция объединяет людей всех возрастов. «Диктант Побед» написали ветераны, депутаты, активисты «Единой России», молодогвардейцы, члены молодежного парламента, участники СВО, общественники, волонтеры, школьники.

«Вопросов было 25. Скажу, что они непростые, требуют знаний ключевых событий, к примеру, прорыва блокады Ленинграда, а также по освобождению оккупированных территорий СССР, освобождению Крыма и Севастополя. Эти даты — юбилейные, имеют важное историческое событие для нашей страны. В наше время знание правдивой истории особенно актуально», — отметил председатель совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.

В нашем округе «Диктант Победы» прошел на 22 площадках, где приняли участие более 560 человек.

Цели партийного проекта «Историческая память»: объединение усилий государства, общественных институтов, частных лиц для восстановления и реставрации памятников федерального, регионального и местного значения; активизация законотворческой работы по совершенствованию нормативно-правовой базы сохранения исторического наследия; вовлечение в эту работу общественности, проведение работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.