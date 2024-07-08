На празднике «Ромашковое счастье 2024» ступинцев поздравили с Днем семьи, любви и верности

В ступинском парке Островского состоялось торжество «Ромашковое счастье 2024», посвященное Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского окуруга.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил жителей с праздником.

«2024-й объявлен годом семьи. С начала года 213 пар создали семейные союзы. Ежегодно в округе растет число многодетных семей. Сегодня их — свыше 1400. Им оказываются федеральные и региональные меры поддержки. Хочу сказать о семьях, которые ждут родных со специальной военной операции. Участники СВО — настоящие герои, защищающие Родину. Мы гордимся ими, ждем их возвращения! С праздником! Добра и всего самого хорошего», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил семьям трех поколений благодарственные письма и памятные подарки. Отдельной награды удостоилась чета Букиных. За прожитые вместе 40 лет брака пара награждена медалью «За любовь и верность».

В прошлом году в парке появилась добрая традиция: молодожены высаживают дерево на аллее Любви.

Молодожены Петрикант — пример взаимопонимания и уважения. После долгих лет дружбы и совместной работы в полиции Виктория и Александр решили создать семью.

Сергей Мужальских вместе с благочинным церквей Ступинского округа протоиереем Евгением Ряполовым поздравил с бракосочетанием молодую семью Петрикант и помог высадить дерево на аллее Любви.

Для гостей праздника «Ромашковое счастье 2024» подготовлена концертная программа, мастер-классы, квесты, фотозоны, праздничная торговля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.