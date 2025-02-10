Ступинским ветеранам Мурачевым вручили юбилейные медали

сегодня в 15:03

В преддверии 80-летия Великой Победы глава городского округа Ступино Сергей Мужальских посетил ветеранов Великой Отечественной войны Семена Михайловича и Татьяну Алексеевну Мурачевых, чтобы лично поздравить их с юбилеем Победы и 92-летием Семена Михайловича, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета выразил глубокую благодарность ветеранам за их неоценимый вклад в Победу и пожелал им крепкого здоровья и долголетия.

«Мы гордимся нашими ветеранами, их мужеством и стойкостью», — отметил Сергей Мужальских.

Семен Михайлович прошел большой жизненный путь: от секретаря Малинского райкома комсомола до заместителя главного конструктора Ступинского опытно-конструкторского бюро машиностроения. За свои заслуги он награжден орденом «Знак Почета» и многими медалями. Татьяна Алексеевна также внесла большой вклад в развитие округа, проработав более 45 лет в отделе социального обеспечения.

Глава округа вручил супругам Мурачевым юбилейные медали и памятные подарки. Он отметил значимость сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди молодежи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.