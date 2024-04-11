Ступинский техникум подписал соглашения с градообразующими предприятиями

Ступинский техникум им. Туманова подписал соглашения об образовательном партнерстве с компанией по производству летательных аппаратов «СМПП» и Ступинской металлургической компанией «СМК», заявили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Соглашения предусматривают развитие научных, производственных, информационных и деловых контактов между предприятиями и техникумом.

«Основная задача — максимально приблизить систему подготовки кадров среднего звена в конкретных отраслях производства. Это позволит не только обеспечить нуждающиеся отрасли работниками, но и увеличить трудоустройство наших выпускников. Студенты будут учиться не для трудоустройства на абстрактную работу, а на конкретное место в конкретных компаниях», — подчеркнул директор Ступинского техникума Виктор Датский.

Подписание соглашений состоялось при участии управляющего директора «СМПП» Вадима Назаренко, управляющего директора «СМК» Андрея Завражнова, представителя Южной торгово-промышленной палаты Екатерины Чегуровой и директора Ступинского техникума Виктора Датского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.