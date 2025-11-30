Ступинские волонтеры сдали 360 кг макулатуры на переработку в рамках акции БумБатл

Обычная бумага, старые тетради и коробки получили второй шанс в городском округе Ступино. Подведены итоги экологической акции, где каждый килограмм макулатуры стал вкладом в общее дело, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция «БумБатл» стартовала 10 ноября. За это время участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья» организовали сбор макулатуры на четырех площадках округа. По итогам акции удалось собрать и отправить на переработку 360 кг бумажного сырья.

Анастасия Кытина, руководитель штаба волонтеров округа, отметила активность жителей: «К акции присоединились многие ступинцы, на пунктах приема всю работу организовали наши волонтеры. Все собранное сырье мы передали на площадку „Мегабак“ для дальнейшей переработки».

Для переработки принимались различные виды бумаги и картона: офисная бумага, газеты, журналы, книги, открытки и картонная упаковка. Главным условием была чистота сырья и отсутствие посторонних элементов вроде пластика или металла.

Пункты сбора работали в Молодежном центре, в центре «Армеец», в клубе «Романтик» в городе Ступино и в михневском клубе «Единство». Акция была направлена на популяризацию раздельного сбора отходов и вовлечение населения в практики осознанного потребления.

