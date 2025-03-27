Ступинские школьники встретились с космонавтом Еленой Серовой

В Ступине в школе № 9 в рамках проекта «Диалоги с героями» состоялась встреча с космонавтом, Героем Российской Федерации, советником Губернатора Московской области Еленой Серовой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы округа Юлия Калинина вручила гостье подарочное издание книги «Ступино в истории Отечества», цветы и передала приветствие и слова благодарности от руководителя муниципалитета.

«Встреча с Вами — для нас, для ребят нашего города это уникальное событие. Вы — героиня, покорившая космос. Ступино связан с космической отраслью — обшивку для первого спутника Земли в 1956 году сделали на Ступинском металлургическом комбинате», — сказала Юлия Калинина.

Елена Серова рассказала школьникам о выборе жизненного пути, о том, как судьба связала ее с космосом, о трудностях и приятных моментах в работе.

«Если бы мне кто-то сказал, что я полечу в космос, я бы не поверила. Когда объявили набор космонавтов, я подумала: „А почему бы мне не попробовать?“ — поделилась героиня.

В 2014 году Елену Серову выбрали для участия в лётных испытаниях. Проделав огромную работу по подготовке к миссии, она стала четвёртой российской женщиной, отправившейся в космос. На космической станции Елена провела 167 суток, 5 часов и 2 минуты. Ей присвоено звание Героя России. Героиня награждена медалью «Золотая Звезда», носит почётное звание «Лётчик-космонавт РФ».

«Наша задача — зародить в детях интерес к учебе, к знаниям. Ребята тонко чувствуют любое лукавство. Когда они понимают, что ты общаешься с ними на равных, начинают примерять на себя наш положительный опыт, интересоваться, развиваться. Считаю, что ребятам необходимо изучать все предметы и стараться максимально в них погружаться. В нашей жизни абсолютно все знания, которые преподаются в школ, пригодятся», — рассказала Елена Серова.

Героиня отметила позитивные изменения в городе Ступино. Часть детства Елена провела в Кашире и часто приезжала на прогулки с семьей в Ступино.

«Город заметно изменился в лучшую сторону. Это касается не только сферы благоустройства, но и социальной отрасли. Мы с Вами находимся в самой современной школе, которую открыли благодаря нашему губернатору. Это для действительно важно — мы хотим, чтобы наша молодежь росла здоровой, развитой и образованной. Ребята, которые выйдут из этой школы, будут основой нашего государства в будущем», — отметила гостья.

Ученики посмотрели видео о работе на космической станции и задали вопросы, касающиеся условий отбора космонавтов, их распорядка дня, задач, которые стоят перед ними, и других тем. Участники встречи обсудили проведение мероприятий в предстоящий День космонавтики, Год защитника Отечества и юбилей Великой Победы.

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