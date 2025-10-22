Ступинские школьники узнали, как убирают округ зимой

Ребята 17 октября посетили производственную базу МКУ «Благоустройство», где познакомились с техникой и оборудованием, которые будут использоваться зимой для поддержания чистоты и порядка на улицах Ступино и в сельских населенных пунктах округа.

Экскурсию для школьников провел директор МКУ «Благоустройство» Георгий Шугар. Он рассказал о том, как проходит уборка снега и обработка дорог в холодное время года. Ребята увидели в работе специализированную технику — тракторы, самосвалы, газели и экскаваторы-погрузчики.

Восторг вызвало то, что школьникам разрешили посидеть в кабинах машин и тракторов — многие ребята не скрывали эмоций и интереса.

Кроме того, гостям показали, где выращивают цветы для городских клумб, ремонтируют элементы игровых площадок и обслуживают технику в гаражах предприятия.

В завершении экскурсии участников угостили круассанами и лимонадом.

«Важно, чтобы молодежь видела, сколько труда стоит за чистыми улицами и ухоженными дворами. Надеюсь, такие встречи помогут ребятам осознать ценность труда наших коммунальных служб и бережнее относиться к городскому имуществу», — отметил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.