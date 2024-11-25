На Ступинском химическом заводе прошла выездная администрация

В городском округе на крупных предприятиях проходят приемы населения. Представители органов местного самоуправления общаются с сотрудниками в формате выездной администрации. Очередное мероприятие прошло на территории Ступинского химического завода, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во время «выездной администрации» затронули темы, которые касаются различных сфер жизнедеятельности — ЖКХ, дорожная инфраструктура, благоустройство, здравоохранение и другие. На вопросы отвечали глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин, генеральный директор АО «Ступинский химический завод» Василий Гавриков, заместители главы, профильные специалисты, представители депутатского корпуса.

«Сегодня приехали на ведущее предприятие в сфере химической промышленности. Генеральный директор Василий Павлович вышел с инициативой, мы откликнулись и решили провести здесь встречу в формате „выездной администрации“. Вопросы — разные. Решения проблем взяты на контроль, часть работ запланируем на следующий год», — отметил Сергей Мужальских.

Ольга из села Большое Образцово обратилась к главе с вопросом о благоустройстве дороги в населенном пункте, отсыпать ее щебнем. Мероприятие включат в план работ на следующий год. Второй вопрос, который интересовал женщину, — сроки газификации села. Населенный пункт планируют газифицировать только в 2027 году. Глава округа дал поручение профильному заместителю направить письмо в ведомство о возможности переноса срока на более ранний.

«Сотрудникам удобен такой формат общения. Хорошая возможность напрямую обсудить и проконтролировать текущие вопросы функционирования муниципалитета с главой округа и его заместителями. Что касается работы предприятия, то мы продолжаем наращивать темпы производства. Одной из проблем на рынке остается кадровый вопрос. В ближайшее время начнем активное взаимодействие с учебными заведениями о подготовке квалифицированных специалистов», — добавил генеральный директор предприятия «Ступинский химический завод» Василий Гавриков.

Встречи в формате «выездной администрации» проходят в округе на регулярной основе, благодаря которым оперативно решаются вопросы, поступающие от населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.