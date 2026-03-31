Ступино встречает паводок в полной готовности

По состоянию на 30 марта уровень реки Оки поднялся на 5,1 метра от нулевой отметки, уровень воды сохраняется в пределах нормы. Пик паводка ожидается в апреле 2026 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

При реализации наихудшего сценария разлива реки Оки в зону возможного подтопления попадают три населенных пункта: Лужники, Белопесоцкий и Кременье. Общая численность населения, проживающего в зонах риска, составляет до 400 человек.

На данный момент подтоплений жилых домов и территорий не зафиксировано. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Ока.

В муниципалитете проведен комплекс профилактических и подготовительных мероприятий:

одготовлены пункты временного и длительного размещения.

оздана противопаводковая комиссия, проведено заседание КЧС и ОПБ под руководством главы округа.

Проведена комплексная проверка гидротехнических сооружений, артезианских скважин, водозаборных сооружений и двух химически опасных объектов.

Для контроля уровня воды в реке Ока установлены два водомерных поста в с. Соколова-Пустынь.

Сформирована аварийно-восстановительная бригада из 12 специалистов МУП «ПТО ЖКХ».

Проведен строевой смотр сил и средств. Представленные силы признаны готовыми к паводкоопасному периоду.

Проведены разъяснительные беседы с жителями.

Безопасность на водных объектах обеспечивается в режиме непрерывного наблюдения с участием инспекторов ГИМС, спасателей «Мособлпожспас» и муниципальной спасательной службы.

Утверждены 4 распорядительных документа, планы действий по предотвращению и ликвидации ЧС, паспорт безопасности территории.

Общая численность группировки сил и средств, привлекаемых к обеспечению безопасного пропуска паводковых вод, составляет:

около 200 специалистов;

114 единиц техники;

3 плавсредства.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.