Ступино присоединился к общеобластному субботнику

В городском округе Ступино продолжается месяц чистоты и благоустройства. Сегодня прошел общеобластной субботник. Главной площадкой стал ступинский парк культуры и отдыха имени Н. Островского, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В субботнике приняли участие сотрудники администрации округа, депутатского корпуса, представители учреждений, организаций и предприятий муниципалитета, жители.

«27 апреля — заключительный день месяца чистоты и благоустройства — коммунальные службы приводят в порядок улицы города и сельских населенных пунктов, на центральных площадках состоялись субботники с участием неравнодушных ступинцев. По инициативе губернатора Андрея Воробьева, 27 апреля объявлен Днем добрых дел, в рамках которого наши дети смогли внести свой вклад на благо жителей и в целом всего муниципалитета», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужалських.

«27 апреля — заключительный день месяца чистоты и благоустройства — коммунальные службы приводят в порядок улицы города и сельских населенных пунктов, на центральных площадках состоялись субботники с участием неравнодушных ступинцев. По инициативе губернатора Андрея Воробьева, 27 апреля объявлен Днем добрых дел, в рамках которого наши дети смогли внести свой вклад на благо жителей и в целом всего муниципалитета», — сказал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужалських.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.