Студенты ВШЭ займутся разработкой интеллектуальных систем для сетей связи

МТС и Высшая школа экономики заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области подготовки кадров с компетенциями в искусственном интеллекте для телеком-отрасли. Программа охватит как высшее, так и допобразование, сообщает пресс-служба оператора.

Цель сотрудничества — повышение качества образования и обмен экспертизой при подготовке инженеров, владеющих технологиями ИИ и машинного обучения.

Стороны уже пять лет реализуют совместные проекты, включая базовую кафедру МТС на факультете компьютерных наук и магистерскую программу «Исследования и предпринимательство в ИИ». За это время в них прошли обучение более 350 студентов.

В текущем году на базе Московского института электроники и математики (МИЭМ) ВШЭ начала работу мастерская «Интеллектуальные решения в сетях связи». В рамках проекта к разработке интеллектуальных систем анализа для повышения эффективности работы сетей связи планируется привлечь порядка 15 студентов только в этом году.

Гендиректор МТС Инесса Галактионова заявила, что накопленный опыт партнерства и высокий уровень подготовки выпускников делают ВШЭ для компании базовым вузом по подготовке инженерных кадров — технической основы работы оператора.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов подчеркнул важность того, что в центре сотрудничества находится инженерный факультет, где студенты и преподаватели решают практические задачи и создают проекты, ориентированные на реальные потребности отрасли.