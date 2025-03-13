Студенты Воскресенска приняли участие в просветительской акции «Путь донора»

В рамках проекта «Донорское совершеннолетие» для студентов Воскресенского колледжа СП 3 председатель Воскресенского районного отделения МОРО ООО «Российский Красный Крест»Татьяна Воеводина и специалист МЦ «Олимпиец» Анна Марина провели интерактивную информационно-просветительскую акцию «Путь донора». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция была структурирована таким образом, чтобы максимально эффективно донести информацию до аудитории. Спикеры не просто рассказали о донорстве как о виде волонтерства, позволяющем спасти жизни, но и подробно объяснили все аспекты процесса.

В частности, были детально рассмотрены критерии, предъявляемые к потенциальным донорам. Ребята узнали о процедуре сдачи крови, а также о рекомендациях по питанию как до, так и после процедуры. Особое внимание было уделено развенчанию распространенных мифов и заблуждений, связанных с донорством, что помогло развеять опасения и сомнения у некоторых студентов.

Для закрепления полученной информации организаторы провели тематическую викторину, в которой студенты активно отвечали на вопросы.

В результате проведенной акции молодые люди не только получили исчерпывающую информацию о донорстве, но и прониклись важностью этого благородного дела. Многие из них выразили твердое намерение стать донорами крови по достижении совершеннолетия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.