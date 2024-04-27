Студенты ведущих российских техвузов познакомились с работой Загорской ГАЭС

В апреле Загорскую ГАЭС (филиал ПАО «РусГидро») посетили финалисты ежегодного корпоративного конкурса студенческих проектов РусГидро «Энергия развития». В экскурсии приняли участие студенты и аспиранты профильных специальностей из ведущих российских технических вузов: МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Новосибирского государственного технического университета, Саяно-Шушенского филиала Сибирского федерального университета, Дагестанского государственного технического университета и других. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Будущие энергетики и гидростроители из 8 российских регионов познакомились с основными принципами работы, оборудованием и гидротехническими сооружениями самой мощной в России гидроаккумулирующей электростанции.

Маршрут экскурсии включал посещение ключевых объектов Загорской ГАЭС: водоприемника, верхнего водохранилища, напорных водоводов, трансформаторной площадки. Кроме этого, студенты посетили сердце предприятия — машинный зал, в котором установлены генерирующее оборудование станции — шесть обратимых гидроагрегатов.

Экскурсию для финалистов корпоративного конкурса провел руководитель группы электротехнического оборудования производственно-технической службы Загорской ГАЭС Магомед Абдурахманов.

«Участники встречи оказались „подкованными“ в вопросах энергетики. Общение было организовано в формате живого диалога: студенты много спрашивали про электрооборудование и схему гидроузла, интересовались, какие специальности наиболее востребованы на объектах гидроэнергетики в наши дни. Экскурсии на производственные объекты — важный элемент подготовки молодых специалистов. Студенты узнают об особенностях работы не из учебников. Благодаря таким встречам, они могут хотя бы одним глазком посмотреть, как организован производственный процесс в реальных условиях», — отмечает Магомед Абдурахманов.

Торжественное подведение итогов XV ежегодного корпоративного конкурса «Энергия развития» состоялось в московском офисе «РусГидро». Авторы 24 научных исследований и проектов в области электроэнергетики стали лауреатами, получили сертификаты на обучение или приобретение электронной техники, программного обеспечения для учебы или исследовательской деятельности и приглашены для участия в составе команды «РусГидро» на Российскую энергетическую неделю и международный форум «Форсаж».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.