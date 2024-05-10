Спасатели начали поднимать рейсовый автобус, утонувший в центре Петербурга

Сотрудники МЧС начали операцию по подъему рейсового автобуса № 262, который после столкновения с автомобилем на Поцелуевом мосту рухнул в реку Мойку, сообщает «Мойка 78» .

Для извлечения автобуса из реки водолазы закрепили стропы. К месту ЧП прибыл автокран и стянуты крупные плавсредства.

В пятницу днем автобус после столкновения с машиной на Поцелуевом мосту пробил ограждение и рухнул в Мойку. В результате происшествия погибли 7 человек. Около 10 пассажиров самостоятельно выбрались из автобуса. Всего в салоне находилось почти 20 человек.

Правоохранительные органы задержали водителя автобуса. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности) и ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).