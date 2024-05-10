Врачи Домодедовской больницы извлекли из желчного пузыря пациентки стакан камней

В Домодедове в хирургическом отделении № 1 стационара № 2 проведена лапароскопическая операция 52-летней пациентке, страдающей желчекаменной болезнью и хроническим холециститом на протяжении 15 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего через несколько проколов хирурги извлекли из желчного пузыря целый стакан камней и затем удалили орган. Это спасло женщине здоровье и жизнь.

«Опасность в том, что если бы они попали в общий желчный проток и различные отделы кишечника, то соответственно могли вызвать механическую желтуху и образование свища. Это грозило бы сильными осложнениями с угрозой для жизни», — прокомментировал врач-хирург высшей квалификационной категории Кирилл Викторович Овчинников.

Важно систематически проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию, а при наличии хронических болезней регулярно посещать профильного специалиста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.