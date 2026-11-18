Программа марафона включала несколько площадок, где студенты могли провести виртуальные эксперименты, проверить знания и познакомиться с научными открытиями.

В зоне «Виртуальная химия» участники попробовали себя в роли исследователей. В виртуальной лаборатории они смешивали реактивы и проводили безопасные эксперименты. На площадке «VR-погружение» студенты с помощью очков виртуальной реальности совершили путешествия в глубины океана и далекий космос.

На «Битве умов» участники решали научные задачи, требовавшие знаний, логики и командной работы. Также студенты познакомились с современными достижениями науки и открытиями своих ровесников. По словам организаторов, такие примеры вдохновляют молодежь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.