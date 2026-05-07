сегодня в 14:52

Студенты в Одинцовском округе провели субботник у памятников

Студенты Одинцовского техникума 6 мая провели субботник у памятников воинам-землякам и «Они погибли за Родину 1941–45 г.» в Одинцовском округе. Акция прошла в рамках марафона «Наследники Победы» в преддверии 81-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» присоединились к акции «Я помню». В преддверии празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и Года единства народов России они привели в порядок территорию вокруг памятника воинам-землякам и мемориала «Они погибли за Родину 1941–45 г.».

После субботника обучающиеся провели патриотический митинг. Представитель общественной организации «Боевое братство» и совета ветеранов Одинцовского городского округа Олег Передерий рассказал о героизме и самоотверженности советских солдат в годы войны.

Участники мероприятия подчеркнули важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям. В завершение студенты возложили цветы к памятникам и почтили память погибших минутой молчания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.