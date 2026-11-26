Преподаватель Наталья Иванова провела открытый урок литературы на тему «Теория Раскольникова и ее крах». Студенты обсудили, может ли человек обладать «правом» на преступление. Опираясь на текст романа, они разобрали причины краха теории главного героя и определили позицию автора.

В начале занятия первокурсники вспомнили год публикации романа, первоначальный замысел Достоевского и сведения о главном герое. Затем участники разделились на четыре группы. Каждая получила свой кейс, набор эпизодов и зону ответственности. Студенты распределили роли руководителя, секретаря, спикера, аналитика или оформителя.

«Кейс-формат позволяет студентам не получать готовые истины, а добывать их через работу с текстом. Они учатся аргументировать, слушать друг друга и делать выводы — а это и есть читательская грамотность и критическое мышление, которых требует ФГОС», — отметила Наталья Иванова.

Групповые задания помогли участникам разобраться в сложном литературном произведении и попробовать себя в разных ролях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.