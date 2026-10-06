Студенты в Люберцах представили проект применения дронов в пожаротушении

Студенты Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина представили модель жилой застройки, объединяющую архитектуру зданий и высокотехнологичные средства спасения. Проект разработан по инициативе сотрудников МЧС России при поддержке коллектива техникума, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Проект посвящен применению FPV-квадрокоптеров в пожаротушении и призван сделать обучение детей пожарной безопасности более наглядным. Модель показывает, как архитектура жилых зданий и средства спасения могут работать как единая система.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городским округам Люберцы, Котельники и Лыткарино Игорь Маслов отметил, что тушение пожаров в высотных зданиях сопряжено с большим риском. Демонстрация беспилотной техники знакомит детей с профессией пожарного и помогает объяснить важность личной ответственности в профилактике пожаров.

«Дроны не просто «смотрят» на пожар сверху, они становятся полноценными помощниками спасателей: проводят разведку в труднодоступных местах, оценивают обстановку в реальном времени и помогают точечно подавать средства тушения, что критически важно для спасения жизней людей», — пояснил Игорь Маслов.

Подразделения пожарной охраны Московской области уже активно используют FPV-квадрокоптеры для аварийно-спасательных работ в высотных зданиях.

Разработка демонстрирует подготовку студентов по программе «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» и их стремление применять инженерные решения в сфере пожарной безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году 39 пожаров — треть от общего количества — обнаружили с помощью «умных» камер, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ).

«С начала года благодаря «умным» камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га — около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру. Система видеомониторинга позволила сократить среднее время реагирования на 40 минут. Все 134 камеры, оснащенные искусственным интеллектом, вращаются на 360 градусов — таким образом, мы видим 100% лесных территорий. Однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установим еще пять видеокомплексов для усиления контроля», — рассказал губернатор.