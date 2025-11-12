Студенты Тимирязевской академии изучили цикл производства молока в подмосковной ферме

Студенты Тимирязевской академии совершили образовательную поездку на одну из ведущих молочных ферм агрохолдинга «ЭкоНива», расположенную в селе Бортниково Ступинского городского округа. Поездка была организована в рамках практических занятий, направленных на знакомство будущих ветеринаров, зоотехников, ветеринарно-санитарных экспертов и специалистов по экономической безопасности с современными достижениями российского молочного хозяйства и инновационными подходами к организации агротуризма. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Экскурсия на ферму предоставила студентам возможность ознакомиться с полным циклом производства молока, основанным на принципах современного животноводства, которые ориентированы не только на повышение продуктивности, но и на благополучие. В ходе посещения ребята смогли на практике увидеть все этапы — от содержания и ухода до технологий сбора и обработки молока.

Особенное внимание уделялось демонстрации инновационных систем вентиляции и освещения, обеспечивающих комфортные условия для животных. Студенты ознакомились с режимами содержания, включающими современные стойла и зоны отдыха. Также на практике продемонстрированы цифровые технологии для мониторинга здоровья скота: автоматизированные системы идентификации, контроль питания и учета продуктивности с помощью сбора и анализа данных. Это позволяет осуществлять точное управление процессами и минимизировать риски.

Кроме технических аспектов, акцент был сделан на развитие концепции агротуризма, которая активно внедряется компанией «ЭкоНива». Тимирязевцы узнали, как крупное сельскохозяйственное предприятие интегрирует производство и туристическую деятельность, создавая привлекательные маршруты для посетителей. Им представили идеи по формированию ценностных предложений для посетителей фермы, маркетинговые стратегии и экономические модели развития данного направления.

Особое внимание уделялось тому, как сочетание производственной деятельности с туристическими экскурсиями способствует укреплению бренда и созданию потребительского опыта, привлекающего гостей не только возможностью приобрести натуральную продукцию, но и узнать о всех этапах производства молока в современном сельском хозяйстве.

Эта поездка стала важным этапом обучения, позволив будущим специалистам понять важность внедрения инновационных технологий и развития агротуризма как важнейших факторов устойчивого развития современного сельского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.