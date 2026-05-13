Студенты техникума в Одинцовском округе стали призерами проекта

Студенты Одинцовского техникума 13 мая заняли призовые места во Всероссийском патриотическом проекте «Сыны и Дочери Отечества» в Одинцовском округе. Они отличились в конкурсах театрального и танцевального искусства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обучающиеся ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» показали высокие результаты в рамках XI Всероссийского конкурса театрального искусства и XI Всероссийского конкурса танцевального искусства. Амбассадоры федеральной программы «Профессионалитет» представили округ сразу в двух номинациях.

Игнат Строганов занял второе место в номинации «Художественное слово», продемонстрировав высокий уровень сценического мастерства и выразительности речи. Танцевальный коллектив техникума стал дипломантом в категории «Патриотический танец».

В администрации отметили, что участие студентов в таких проектах подтверждает значимость комплексного развития личности в системе среднего профессионального образования. Амбассадоры программы «Профессионалитет» не только помогают абитуриентам выбрать профессию, но и активно проявляют себя в творческой и общественной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.