Студенты столичного университета пожаловались на антисанитарию в общежитии

Студенты Финансового университета в Москве пожаловались на антисанитарию в блоках одного из общежитий на улице Бориса Галушкина. Администрация вуза активно принимает меры для решения этой проблемы, сообщает «Осторожно, Москва» .

По ночам в блоках, расположенных рядом с кухней, бегают тараканы. В ванных комнатах из-за постоянных течек образовалась плесень. На опубликованных кадрах видны кухня и жилой блок с пожелтевшими раковинами и плесенью на стенах.

«В блоках, которые ближе к кухне, — там просто ужас! А по ночам кухня просто кишит тараканами. <…> Плановые обработки в общежитии проходят, но руководство прекрасно понимает, что от них толку нет. Просто проводят из для галочки», — рассказали студенты.

В пресс-службе Финансового университета подтвердили появление тараканов в жилых блоках. Для устранения насекомых сотрудники специализированных организаций регулярно проводят обработку помещений, последняя была произведена 16 октября.

