Студенты Серпухова стали призерами чемпионата Московской области «Абилимпикс»

Под наставничеством эксперта Александра Рябченко студенты из Серпуховского колледжа приняли участие в Х чемпионате Московской области по профессиональному мастерству «Абилимпикс», по компетенции «Автоматизация бизнес-процессов предприятия». Об этом сообщила пресс-служа администрации городского округа Серпухов.

Участникам нужно было разработать и реализовать процесс заказа товара с последующей его оплатой. Ребята демонстрировали свои умения и знания в области обработки информации и создания бизнес-процессов.

В итоге участия в конкурсе студенты, обучающиеся по программе «Профессионалитет», были награждены дипломами за высокие достижения: второе место было присуждено Георгию Эмырову, а Даниил Колесник занял третье место.

Оба студента стали яркими примерами для своих одногруппников. Их успехи на соревновании подтверждают, что обучение по программе «Профессионалитет» действительно способствует формированию высококвалифицированных специалистов и открывает двери к новым возможностям и достижениям.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.