Студенты Серпухова посетили крупнейшую выставку «PIR EXPO 2024»

В рамках федерального проекта «Профессионалитет», студенты Серпуховского колледжа, обучающиеся по специальности «Туризм и гостеприимство», посетили крупнейшее в России профессиональное мероприятие индустрии HoReCa и СНГ — «PIR EXPO 2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Каждый год выставка представляет собой масштабное пространство, где ведущие производители и поставщики продукции для решений и услуг в сфере гостеприимства демонстрируют свои достижения.

Студенты имели возможность не только насладиться мастер-классами от ведущих специалистов индустрии гостеприимства, таких как рестораторы, отельеры, шеф-повара и дизайнеры, но и принять активное участие в них.

Представители бизнес индустрии поделились своим опытом с ребятами и ответили на все интересующие их вопросы. Все участники мероприятия получили незабываемые эмоции и, конечно же, удовольствие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.