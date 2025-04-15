Студенты Серпухова победили в VII Московских областных «Гагаринских чтениях»

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина состоялась торжественная церемония награждения победителей VII Московских областных «Гагаринских чтений» среди учащихся среднего профессионального образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В этом году конкурс собрал множество талантливых студентов, которые представили свои работы в различных номинациях.

В номинации «Художественная» дипломом I степени был награжден студент Губернского колледжа Глухов Михаил, обучающийся по специальности «Изобразительное искусство и черчение», за свою графическую композицию «Поехали!». Работа Михаила продемонстрировала высокий уровень мастерства и креативности.

В номинации «Литературная» дипломом I степени была удостоена студентка Шарова Кристина, обучающаяся по специальности «Преподавание в начальных классах», за проникновенное исполнение стихотворения С. Щипачева «Иная эра». Исполнение Кристины впечатлило жюри своей эмоциональностью и глубиной.

В колледже выразили благодарность ребятам, их творческим руководителям и организаторам «Гагаринских чтений» за вклад в развитие культуры и искусства среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.