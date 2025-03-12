Студенты Сергиево-Посадского колледжа признаны лучшими плиточниками Подмосковья

Студенты Сергиево-Посадского колледжа стали победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы — 2025» в компетенции «Облицовка плиткой», заняв весь пьедестал почета: 1 место у Дмитрия Кубасова, Александр Круподеря стал вторым, бронза у Кирилла Кирсанова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый участник конкурса получил задание выполнить облицовку стены плиткой. Мастера оценивали умение по нескольким критериям. Плиточник должен уметь работать с разными видами смесями, проводить наружные и внутренние работы, выполняя демонтаж старого покрытия, подготовку поверхности, облицовку пола и стен, затирку швов. В этой профессии важно все вплоть до хорошо развитых коммуникативных навыков и эстетического восприятия: чувства пропорций, цветового сочетания и фактуры. Последним модулем участники выполнили сложное задание на замену плиток. Конкурсант заменяет уложенные три плитки на плитки другого цвета и выполняет затирку.

После завершения этапа облицовки конкурсанты сдавали объект конкурсной комиссии, предварительно обязательно очистив рабочую поверхность и убрав рабочее место.

А за кулисами соревнований ежедневно кипит не менее напряженная работа. Эксперты, вооружившись измерительными инструментами и зорким взглядом, тщательно изучали каждый шов, каждую линию, оценивая не только соответствие техническому заданию, но и эстетическое впечатление. Внимание уделяется каждой детали: от точности резки плитки до аккуратности затирки.

Сергиево-Посадский колледж считается одним из крупнейших профессиональных образовательных учреждений Московской области. Он осуществляет подготовку высококвалифицированных кадров по 40 образовательным программам, в том числе по 12 профессиям и специальностям из перечня топ-50 РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.