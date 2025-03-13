Студенты Сергиева Посада побывали на экскурсии в местном лесничестве

Студенты Сергиево-Посадского колледжа побывали на экскурсии в местном лесничестве. Главный лесничий округа Евгений Живаев рассказал будущим трактористам и ландшафтным дизайнерам о том, как их знания могут быть применены на практике в лесном хозяйстве и в озеленении городов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Техника, которая задействована в работе в лесничестве, практически такая же, как и сельхозтехника, только у нас дополнительно есть специальное оборудование. Ребята как раз учатся управлять такой техникой и в теории уже даже сейчас могут починить какую-либо поломку в тракторе. Все они — наши потенциальные работники», — рассказал Живаев.

Ребятам показали трактора, бульдозеры и специальные приспособления — ковши и плуги, которые используют для противопожарной опашки, очистки и посадки леса. Также рассказали, как из семечек выращивают будущие деревья.

Скоро у студентов начнется практика. Возможно, что проходить ее они будут в Сергиево-Посадском «Центрлесхозе», а некоторые после этого останутся здесь работать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.