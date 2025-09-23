Студенты щелковского колледжа приняли участие в фестивале русской кухни

На Фонтанной площади в городе Ногинск 21-го сентября состоялся масштабный фестиваль русской кухни «Котелок». В рамках мероприятия была организована дегустация народных блюд и гастрономический конкурс, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В фестивале приняли участие студенты щелковского колледжа, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело», — Владислав Шиманов, Виктория Камченкова, Кирилл Зубричев и Вадим Клюев. Ребята блестяще представили свое образовательное учреждение и продемонстрировали высший пилотаж, работая плечом к плечу с мастерами из Московской академии.

Фестиваль был посвящен памяти Президента Национальной гильдии шеф-поваров Александра Николаевича Филина. Главные цели мероприятия — развитие национальной кухни, воссоздание утраченных рецептур, поддержка русской традиционной кухни и культуры, основанной на семейных ценностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.