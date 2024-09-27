Студенты Щелковского колледжа посетили профильное предприятие

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Студенты Щелковского колледжа посетили предприятие ООО «Гиперглобус» с целью углубления и расширения знаний по специальным дисциплинам, вовлечения обучающихся в самостоятельную творческую деятельность и развития интереса к профессии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

26 сентября 2024 года группа 6208 специальности «Поварское и кондитерское дело» в сопровождении преподавателя А. Р. Урусовой посетила ООО «Гиперглобус» в городе Щелково.

В ходе экскурсии студенты познакомились с современным оборудованием, используемым на предприятии, новыми технологиями производства, организацией труда в холодном цехе и способами приготовления рыбных и мясных холодных блюд.

Такие экскурсии позволяют студентам получить практический опыт, увидеть, как функционируют профильные предприятия, и понять требования и перспективы развития в выбранной профессии.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.