Студенты Щелковского колледжа посетили экскурсию в Центральном музее ВВС

В рамках проведения предметных экскурсий, студенты 1-го и 2-го курсов специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» ГБПОУ МО «Щелковский колледж» СП № 7 в сопровождении преподавателей Журавлевой Ю.В. и Морозовой Е.А. 10 октября посетили Центральный музей военно-воздушных сил, расположенный в поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Центральный музей ВВС — первый в нашей стране музей, в котором представлены подлинные образцы техники Военно-Воздушных сил. Опытные экскурсоводы провели для учащихся очень интересную и познавательную экскурсию, в ходе которой ребята смогли увидеть различные самолеты, авиамоторы, вооружение, средства спасения, относящиеся ко всей истории отечественной авиации — от 1909 года до наших дней. Также студенты получили возможность познакомиться с моделями летательных аппаратов, уникальными фотоматериалами и редкими документами, которые экспонируются в залах.

Ребята смогли пополнить свой лексикон названиями воздушной техники на иностранном языке, а также продемонстрировать уже полученные знания, которые играют важную роль и дают преимущества в личной и профессиональной коммуникации, особенно в области БПЛА.

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