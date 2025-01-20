Студенты Щелковского колледжа посетили АО «ЭНА»

Студенты группы 6429 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» Щелковского колледжа посетили предприятие АО «ЭНА», чтобы познакомиться с его производственными процессами и оборудованием, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках федерального образовательного проекта «Профессионалитет».

В ходе экскурсии студенты увидели, как изготавливаются детали для насосного оборудования с использованием различных станков: горизонтально-расточного, сверлильного, фрезерного и токарного. Также они посетили участки гидроиспытаний и сварки, а затем ознакомились с работой газовой котельной предприятия.

Особое внимание было уделено мастер-классу, в ходе которого студенты под руководством специалистов запустили мощный насос. Испытание прошло успешно, что вызвало у студентов большой интерес и восхищение.

Экскурсию организовали преподаватели Фомина Н.В. и Немова Л.Ю., которые подчеркнули важность таких практических занятий для профессионального роста студентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.