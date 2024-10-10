Студенты Щелковского колледжа почувствовали себя призывниками

Заместитель директора КДЦ «Навигатор» Алексей Васильченко организовал в одной из воинских частей городского округа Щелково «День призывника» для студентов Щелковского колледжа. Это мероприятие стало важным шагом в патриотическом воспитании молодежи и позволило студентам ближе познакомиться с военной службой и жизнью военнослужащих, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В рамках «Дня призывника» студенты посетили казармы, где им показали быт военнослужащих по призыву. Они увидели, как живут и тренируются солдаты, узнали о распорядке дня и особенностях военной службы. Это позволило им лучше понять, что значит быть военным и какие требования предъявляются к солдатам.

После этого студенты посмотрели фильм, рассказывающий об истории части. Они узнали о ее создании, основных этапах развития и вкладе в оборону страны. Фильм был насыщен интересными фактами и рассказами ветеранов, что сделало его особенно увлекательным и познавательным.

Следующим этапом программы стало знакомство с устройством автомата Калашникова АК-74. Студенты получили возможность подержать оружие в руках, разобрать и собрать его, а также узнать о его технических характеристиках и особенностях. Это позволило им глубже понять, как работает современное стрелковое оружие и какие навыки необходимы для его использования.

Завершающим этапом мероприятия стало овладение навыками надевания общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Студенты научились правильно надевать и снимать защитный костюм, что является важным элементом боевой подготовки. Это мероприятие позволило им почувствовать себя настоящими защитниками и понять, что военная служба требует не только физической выносливости, но и умения действовать в экстремальных условиях.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.