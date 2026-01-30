сегодня в 18:11

Студенты расчистили снег у школы в Кашире в рамках акции «Снежный десант»

Студенты городского округа Кашира приняли участие в акции «Снежный десант» и расчистили подходы к школе №10 в микрорайоне Ожерелье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Кашира продолжается акция «Снежный десант», в которой принимают участие студенты. Молодые люди расчистили снег у двух учебных корпусов школы №10 в микрорайоне Ожерелье. Особое внимание уделили обеспечению безопасного прохода для школьников и педагогов в зимний период.

Благодаря усилиям студентов ученики и учителя смогут безопасно добираться до занятий даже в условиях сильных снегопадов. Организаторы отмечают, что подобные инициативы способствуют формированию у молодежи чувства ответственности и гражданской активности.

Акция «Снежный десант» стала примером того, как совместные усилия жителей делают город более комфортным и безопасным для всех.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.