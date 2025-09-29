Студенты Раменского колледжа взяли бронзу на спортивно-патриотической спартакиаде

26 сентября прошло спортивно-патриотическое мероприятие — Спартакиада допризывной молодежи. Участники мероприятия имели возможность посетить урок мужества, организованный Александром Колтуновым, руководителем ВСК «Олимп» Раменского молодежного центра. В ходе мероприятия ребята общались с Василием Грачевым, членом Совета ветеранов РПКБ, и задавали ему интересующие вопросы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Программа спартакиады включала разнообразные мероприятия, такие как историческая викторина «Дни воинской славы», метание гранат на дальность, сборка и разборка ММГ АК-47, стрельба из пневматической винтовки, игра на ловкость «Рыболов», определение магнитного азимута, надевание защитного костюма Л1, кросс на 1 000 метров и оказание военной помощи.

Под руководством педагогов по физической культуре Павла Казанцева и Ирины Кадыровой студенты Раменского колледжа достойно представили учебное заведение и заняли почетное третье место. Участники проявили мастерство, командный дух и волю к победе.

В учебном заведении поздравили всех участников и победителей и отметили, что подобные мероприятия способствуют укреплению здоровья, развитию силы духа и патриотизма — качеств, которые являются основой сильного будущего страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.