Студенты Раменского колледжа участвуют в Международном чемпионате «Хайтек»

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Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» проходит с 12 по 15 ноября в Екатеринбурге. В составе госкорпорации Роскосмос принимают участие в соревнованиях студенты Раменского колледжа — Рогов Максим Сергеевич и Грачев Николай Алексеевич. Максим Рогов учится на третьем курсе, а Николай Грачев — на четвертом, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Проводниками для них выступили эксперты — руководитель регионального центра компетенций Гудков Владислав Дмитриевич и преподаватель Уклеев Иван Владимирович. Бороться за победу команда Раменских студентов будет в компетенции Мехатроника.

Конкурсантам предстоит за три дня выполнить ряд технических задач: механическая сборка автоматизированной производственной линии; написание управляющей программы; запуск автоматизированной системы; проведение технического обслуживания и ремонта; оптимизация автоматизированных технологических процессов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.