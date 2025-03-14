12 марта студенты Раменского колледжа побывали на экскурсии на предприятии АО «ИИТ», которое стало частью учебного процесса. Целью этой экскурсии было знакомство студентов с деятельностью современного промышленного объекта, а также демонстрация всех этапов производственного процесса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, экскурсоводы пытались повысить уровень понимания студентами процессов, которые лежат в основе технической эксплуатации и обслуживания роботизированных производственных систем.

Студенты побывали на ключевых цехах предприятия и увидели организацию всего производственного процесса. Они не только углубили свои знания, но и получили представление о практическом применении своих навыков в профессиональной среде. В Раменском колледже подобные экскурсии проходят нередко, и проводятся они с целью поддержания, но и получения представления о практическом применении своих навыков в профессиональной среде.

АО «ИИТ» — российское предприятие, чья миссия заключается в предоставлении производителям высокотехнологичных решений в сфере инерциальной навигации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.