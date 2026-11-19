В Москве 16 студенческих команд за три дня разработали проекты для медиарынка на хакатоне News Media Holding и Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.

Хакатон прошел в середине ноября 2026 года. Участники решали задачи производства контента, рекламы и вовлечения аудитории. В проектах они сделали акцент на интерактивных форматах и персонализированном взаимодействии.

Первое место заняла студентка Бауманского университета Анастасия Разина с проектом «Звездный подход». Нейросеть с помощью компьютерного зрения отслеживает технику упражнений и считает повторения. Для работы достаточно камеры смартфона и экрана компьютера или телевизора. Виртуальный тренер должен корректировать движения голосом звезды из News Media Holding.

Команда Kolobok Media стала призером с проектом платформы на основе искусственного интеллекта для игровой рекламы малого и среднего бизнеса. Авторы предложили решение проблем высокой стоимости размещения в крупных медиа, долгих согласований и слабого вовлечения читателей.

«Будущее не за технарями без творческой жилки и не за творцами без понимания алгоритмов», — сказал арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин, обсуждая со студентами создание визуального контента.

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