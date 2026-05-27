Студенты Подольска приняли участие в викторине о странах мира

Интеллектуальная игра «Путешествуй» прошла 25 мая для учащихся Московского областного современного колледжа в Подольске. Студенты ответили на вопросы о традициях, культуре и кухне разных стран и получили призы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Викторину организовали для студентов в преддверии сессии, чтобы помочь им переключиться и провести время с пользой. Участники проверили знания об обычаях, фестивалях и национальных особенностях разных государств, а также узнали новые факты.

«Мы организовали творческое интерактивное мероприятие для ребят, чтобы разбавить их повседневные будни перед сдачей сессии, дать им возможность переключиться, но при этом с пользой провести время», — пояснила специалист по работе с молодежью молодежного центра «Территория будущего» Полина Пинигина.

Студенты активно включились в игру, предлагали свои версии ответов и не боялись обсуждать сложные вопросы. В зале звучали аплодисменты и оживленные дискуссии. Все участники получили сертификаты, а лучшая команда — памятные призы от организаторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

