Путин приехал в Казахстан на переговоры с Токаевым перед форумом ЕАЭС

Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В международном аэропорту Астаны российского лидера лично встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РБК .

Поездка главы государства продлится с 27 по 29 мая. Программа визита начнется в среду с неформального общения. Лидеры двух стран проведут неофициальные переговоры.

Основная часть официальных и церемониальных мероприятий с участием российской делегации запланирована на 28 мая. Тогда же во второй половине дня состоится форум Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на котором соберутся главы государств-членов союза.

Финальным этапом трехдневного визита станет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно пройдет 29 мая.

