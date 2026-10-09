сегодня в 15:06

Студенты Подмосковного политеха провели концерт для пожилых людей в Дмитрове

Волонтеры Подмосковного политехнического колледжа 8 октября 2026 года выступили с программой «Поколение вместе» в центре социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты волонтерского объединения «Искра» структурного подразделения «Дмитров-космос» Подмосковного политехнического колледжа посетили Дмитровский комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Для пожилых людей, проживающих в центре, они организовали концерт «Поколение вместе».

В программу вошли песни, танцевальные постановки и стихотворения. Студенты посвятили выступления связи поколений, уважению к старшим и сохранению семейных традиций.

Концерт завершился совместным исполнением песни «Мы желаем счастья вам», которое объединило артистов и зрителей.

Мероприятие было направлено на социальную поддержку пожилых людей, развитие у молодежи милосердия и ответственности.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.