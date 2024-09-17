Студенты подмосковного колледжа «Энергия» встретились с работодателями Ногинска

В ногинском центре информационно-технологической подготовки подмосковного колледжа «Энергия» прошла встреча с представителями ведущих предприятий города Ногинска и Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди участников встречи были такие компании, как ООО «Римакс Групп», мебельное производство «Gruppo 396», завод «Петрус», ФСО РФ и Россети.

Представители компаний рассказали студентам выпускных групп о своей деятельности, производстве и выпускаемой продукции, а также предложили актуальные вакансии. Во время встречи студенты смогли узнать о возможностях трудоустройства, карьерного роста и условиях работы. Особый интерес вызвали вопросы, связанные с заработной платой и профессиональным развитием.

Администрация колледжа выразила благодарность гостям за конструктивный диалог и пожелала студентам успешного трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.