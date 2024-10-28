Студенты подмосковного колледжа «Энергия» отметили день школьных библиотек

Заведующая библиотекой Центра Медицинской подготовки в Балашихе Рамиля Улитина провела интерактивную беседу со студентами «История рождения книги». Учащимся рассказали, что Международный день школьных библиотек отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

Библиотека — это не только хранилище учебников, сегодня она становится центром внеурочной и проектной деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства.

В библиотеке Центра строительно-логистической подготовки (г. Электроугли) тоже прошел ряд мероприятий, посвященный Международному дню школьных библиотек. Была организована книжная выставка, приуроченная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Студенты вспоминали творчество поэта и читали отрывки из его произведений. Кроме того, были проведены познавательные беседы, где была рассказана история возникновения библиотек, правила поведения в них и как пользоваться электронными библиотеками. А также демонстрировался видеоролик — путешествие по Российской государственной библиотеке (в прошлом Ленинке). Мероприятие посетили студенты 15 групп; ребятам показали и дали подержать в руках три старинные книги, выпущенные 120 лет назад с произведениями Ф. Шиллера, эти экспонаты очень бережно хранятся в библиотеке колледжа.

А в структурном подразделении «Центр оборонно-промышленной подготовки» преподавательский состав и актив студенческого самоуправления привлекли внимание обучающихся к важности и значимости литературных запасов, которые в наше время формируют библиотеки. Объявлен сбор книг для пополнения библиотечных фондов художественной литературой. Для студентов провели конкурс докладов на тему: «Поддержка культуры чтения».

«Такие культурно-досуговые мероприятия помогают прививать обучающимся традиционные ценности и развивать культуру общения», — добавили в пресс-службе министерства.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.