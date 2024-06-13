Студенты подмосковного колледжа «Энергия» отметили День России

В честь Дня России, студенты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе приняли участие в ряде патриотических мероприятий, организованных с целью воспитания гражданской идентичности и уважения к истории страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках празднования были проведены тематические классные часы. Студенты вместе с преподавателями подготовили информационный стенд, украшенный фотографиями с символикой государства и флагами Российской Федерации.

Также в колледже прошел праздничный концерт, который собрал студентов первого и второго курсов, а также преподавателей. Программа концерта включала песни и стихи, посвященные Родине, студенты представили собственные творческие номера.

В рамках мероприятий была организована викторина «Россия — родина моя!», где студенты продемонстрировали высокий уровень знаний, достигнув 86% правильных ответов. Также обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции «Танцевальный флешмоб ко Дню России», создав креативные видеоролики, которыми поздравили всех с национальным праздником.

Мероприятия завершились выступлением заведующей Надежды Близняковой, которая обратилась к студентам с напутствующими словами, а в День России самые активные студенты посетили концерт в Москве, посвященный государственному празднику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил слова благодарности педагогам, которые сегодня воспитывают патриотов и прививают детям любовь к Родине.

«В современном мире даже взрослому человеку порой трудно понять, где та самая истина. Спасибо педагогам, которые воспитывают новое поколение через любовь к Родине, помогают разобраться в исторических и геополитических вопросах. Одним словом, воспитывают патриотов. Вы тоже наши герои!» — сказал Воробьев.