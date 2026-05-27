Студенты Подмосковья выступают на соревнованиях в Казахстане

Студенты четырех колледжей Подмосковья 26 мая начали выступления на открытых Республиканских соревнованиях по спасательному многоборью «Маршрут выживания» в Казахстане. В составе делегации — представители Раменского, Щелковского колледжей, колледжей «Энергия» и «Подмосковье», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования проходят в Республике Казахстан. Подмосковные студенты прибыли туда 24 мая и приступили к подготовке на учебном полигоне. Специалисты Карагандинского высшего политехнического колледжа по направлению «Защита в чрезвычайных ситуациях» провели для участников подробный инструктаж по всем этапам испытаний.

Для студентов участие в турнире стало возможностью отработать практические навыки и обменяться опытом с казахстанскими коллегами и преподавателями. Перед официальным стартом состоялось заседание судейской коллегии, работала мандатная комиссия, прошли прием заявок, выдача технических условий и жеребьевка.

Организатором поездки выступил центр опережающей профессиональной подготовки Московской области совместно с партнерами из Казахстана.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.