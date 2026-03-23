Студенты Подмосковья выиграли Всероссийский конкурс в Петербурге

Студенты Наро-Фоминского техникума заняли первое место на Х Всероссийском конкурсе «Чемпионат по развитию иноязычных компетенций детей и молодежи I LOVE RUSSIA — 2026», который прошел с 18 по 21 марта в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В конкурсе приняли участие представители разных регионов России. Участники соревновались в различных компетенциях на иностранном языке, демонстрируя знания и навыки межкультурной коммуникации.

Подмосковье представили студенты Наро-Фоминского техникума Татьяна Ахальцева и Егор Тронин. Под руководством преподавателя Ирины Варфоломеевой они подготовили презентацию о родном крае на английском языке и заняли первое место.

Конкурс направлен на формирование интереса к истории и культуре малой родины, а также на расширение знаний и развитие коммуникативных навыков на иностранном языке у детей и молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.